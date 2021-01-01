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أحكام وتمديد وإفراجات عن أسرى

الأحد 26 سبتمبر 2021 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام وتمديد وإفراجات عن أسرى



رام الله /سما/

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم، على الاسير معتصم سليم عبد الله من رام الله بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف ، والأسير زاهر فتحي جمال من الخليل بالسجن الفعلي لمدة عامين، والأسير رافع وليد المنصور من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً، والأسـير أسيد معلا من بيتا جنوب نابلس بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر و غرامة مالية 1000 شيكل.

من جهة اخرى، اصدرت محكمة عوفر العسكرية قرار اعتقال اداري بحق الأسير منير فرح مناصرة من بلدة بني نعيم شرق الخليل لمدة 4 شهور.

ومددت اعتقال الأسرى عوض رائد ابو مالك وعبد الفتاح منصور زيدان من رام الله لمدة شهر ، والأسير جبريل وائل صالح من طوباس لمدة شهرين ونصف ، وخليل جمال سعيد من جنين لمدة شهرين ، وصبري ياسين أبو سند من طولكرم لمدة 79 يوماً ، والمقدسي حمزة الجولاني حتى يوم الأربعاء القادم وهو معتقل منذ الاثنين الماضي، والأسير وسام سدر من القدس حتى الأحد القادم وكان اعتقل قبل أسبوع بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح .

وافرج الاحتلال عن الاسير ماجد كمال البروي من عنبتا بعد اعتقال دام مدة عام، والاسير ضرغام خميس أبو مهدي من جنين بعد عامين من الاسر ، وساري زاهر البلوط من رام الله بعد قضاء 20 شهراً ، والأسير عبود معالي من بلدة بيتا جنوب نابلس بعد اعتقال استمر شهرين ، والأسير محمد أحمد محمود اشتية من رام الله بعد اعتقال استمر 28 شهرا.

#محاكم الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #تمديد اعتقال

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