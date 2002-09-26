  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خمسة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الأحد 26 سبتمبر 2021 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال



رام الله /سما/

– دخل اليوم ، خمسة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير جهاد أحمد رأفت سعادة (38 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه 20 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/09/2002.

الأسير أشرف ناجح شريف الصفدي (50 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه 20 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/09/2002.

الأسير عماد عبد الكريم الروم (40 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/09/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير صالح صبحي دار موسى (52 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/09/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد 17 مرة.

الأسير سعيد ناصر محمد عرار (41 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/09/2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صور : 5 شهداء باشتباكات مسلحة مع الاحتلال قرب القدس وجنين

الاعلام العبري ينشر بعض تفاصيل العملية العسكرية الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال

بينت حول الأحداث الجارية: الجيش الإسرائيلي تحرّك ضد عناصر "حماس" لهذا السبب ..

غانتس : عباس أصدر إنذارًا وتسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها

أول تعليق لحركة حماس على ارتقاء شهداء جنين والقدس

شكري يعلن عن "إنجاز كبير" في ملف سد النهضة

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم جنين وقراها فجر اليوم

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي يتأهب على حدود غزة تحسبًا لأي هجوم صاروخي..

كوخافي يدعي: منعنا هجمات كبيرة كان من الممكن أن تمتد إلى القدس وتل أبيب

89

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن كمين برقين الدموي

8

تحاول تحقيق غايتين إستراتيجيتين.. تحليل إسرائيلي: "حماس تسعى لاستدراج الاحتلال لقلب البلدات بالضفة"

شهدا

مسؤول إسرائيلي : حماس تصعّد بالضفة ويتوعد قادتها في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية