خمسة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

رام الله /سما/

– دخل اليوم ، خمسة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير جهاد أحمد رأفت سعادة (38 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه 20 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/09/2002.

الأسير أشرف ناجح شريف الصفدي (50 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه 20 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/09/2002.

الأسير عماد عبد الكريم الروم (40 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/09/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير صالح صبحي دار موسى (52 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/09/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد 17 مرة.

الأسير سعيد ناصر محمد عرار (41 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/09/2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد.