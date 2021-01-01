نائب محافظ سلفيت يلتقي طالبات الشركة الطلابية في مدرسة بنات كفل حارس الثانوية

سلفيت /سما/

التقى نائب محافظ محافظة سلفيت محمود صالح في دار المحافظة اليوم، طالبات من الشركة الطلابية Autism) Less-World Company) في مدرسة بنات كفل حارس الثانوية، بحضور نائب فني مدير مديرية التربية والتعليم أ. محمد الاقرع والوفد المرافق، ومديرة مدرسة بنات كفل حارس الثانوية نعمة شقور، ومديرة مؤسسة انجاز فلسطين فرع سلفيت ولاء زبيدي وطاقم من الدوائر المختصة بالمحافظة، وذلك في اطار الاستعدادات الجارية للمنافسة في المسابقة الاقليمية.

ونقل صالح للحضور تحيات محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل وتأكيده على اهمية العلم والتعليم للوصول الى مواقع مهمة في المجتمع، موجهاً التحية لمديرية التربية والتعليم وادارة المدرسة والهيئة التدريسية ومؤسسة انجاز فلسطين، على تبني وتشجيع الطالبات المشاركات في المسابقة التي نظمتها مؤسسة "انجاز" فلسطين مؤخرا في قصر رام الله الثقافي، وفوزهن بأفضل شركة طلابية لفئة المدارس على مستوى الوطن، والتأهل للمسابقة الاقليمية ضمن 13 شركة طلابية، والتي ستعقد في شهر نوفمبر لهذا العام، مبديا استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لانجاح مثل هذه المبادرات والمشاركات الطلابية.

ومن جانبه شكر الاقرع نائب المحافظ على حفاوة الاستقبال والاهتمام، مشيدا بدعم ومساندة محافظة سلفيت ومحافظها الدائم للمسيرة التعليمية والتربوية ، حيث يتجسد ذلك من خلال المشاركة والمتابعة والتواصل المستمر مع المديرية ونشاطاتها.

يشار الى ان شركة (Less World - Autism ) تضم طالبات من مدرسة بنات كفل حارس الثانوية وفازت بأفضل شركة طلابية لفئة المدارس، عن منتج "سترة التحفيز الحسي" وهي سترة تستخدم لاطفال اضطراب طيف التوحد ، مزودة بجهاز اهتزاز يساعد الطفل على الهدوء والاسترخاء، حيث تاهلت الشركة للمشاركة في المسابقة الاقليمية ضمن 13 شركة طلابية، والتي ستعقد نهاية شهر نوفمبر لهذا العام، افتراضيا.