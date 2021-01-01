كوخافي يدعي: منعنا هجمات كبيرة كان من الممكن أن تمتد إلى القدس وتل أبيب

القدس المحتلة /سما/

زعم رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي، عصر اليوم، أن قوات الجيش منعت هجمات كبيرة كان من الممكن أن تمتد إلى القدس وتل أبيب والعفولة.

ووفق موقع واللا الاسرائيلي، قال كوخافي” عن حدث الليلة الماضية في الضفة الغربية: “سلسلة اغتيالات مُهمة للغاية حالت حسب فهمنا دون وقوع هجمات إرهابية كبيرة، إنها عمليات إرهابية كان من المُمكن أن تمتد إلى القُدس ونتانيا وتل أبيب والعفولة وكُل مكان، يذكر أن هذه العمليات تحدث عشرات المرات في الاسبوع “.

فيما ذكر ‏مُراسل موقع واي نت الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت الاسرائيلية أنه ومن خلال “-تحقيق الجيش الإسرائيلي- في الأحداث الليلية في الضفة: تم إعتقال أكثر من 20 مطلوباً في موجتين من الاعتقالات حتى الآن (5 منهم في الموجة الليلية) وتم ضبط 5 أسلحة”.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية، تفاصيل جديدة عن كمين برقين بجنين شمال الضفة الغربية الذي وقعت به وحدة “دوفدفان” خلال اقتحام القرية فجر اليوم.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحدث في قرية برقين كان معقد إذ دخلت وحدة “الكرز” لمداهمة خلية كبيرة من حماس وتعرضت لإطلاق نار كثيف وبعد إصابة ضابط وجندي وصلت وحدة خاصة من “حرس الحدود” واغتالت اثنين من المقاومين.

وذكرت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمان أحد الشهداء، فيما تعرضت القوة خلال انسحابها لإطلاق نار من مركبة وتم اعتقال السائق.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانٍ رسمي تنفيذ عملية لاعتقال بنية تحتية لحماس والاشتباك مع عناصرها لدى محاولة اعتقالهم.

ووفقاً لبيان الجيش الإسرائيلي فإن “الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات وتم فتح تحقيق في ظروف إصابة الضابط والجندي”.