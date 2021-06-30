نقابة المهندسين تنظم وقفة اسنادية للأسير المهندس المضرب عن الطعام علاء الأعرج

القدس المحتلة /سما/

نظمت نقابة المهندسين- مركز القدس- أمام تجمع النقابات وقفة اسنادية للأسير المضرب عن الطعام المهندس علاء الأعرج من بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم ، والذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية منذ اكثر من 50 يوما .

زوجته المهندسة أسماء قزمار قالت :” نحن كعائلة لا نعلم أين يتواجد زوجي المضرب عن الطعام هل هو في مستشفى كبلا ن او في سجن الرملة ، أو في مشفى مدني ولا نعلم ماهية وضعه الصحي في الأيام الأخيرة ، فالاحتلال يمارس عملية تعتيم على قضية إضرابه انتقاما منه “.

يشار ان الأسير علاج الأعرج اعتقل بتاريخ 30/6/2021 وتم تحويله للاعتقال الإداري ، وبتاريخ 7/8/2021 اعلن الإضراب عن الطعام بشكل مفتوح احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي يحرمه من عائلته .