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نقابة المهندسين تنظم وقفة اسنادية للأسير المهندس المضرب عن الطعام علاء الأعرج

الأحد 26 سبتمبر 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المهندسين تنظم وقفة اسنادية للأسير المهندس المضرب عن الطعام علاء الأعرج



القدس المحتلة /سما/

 نظمت نقابة المهندسين- مركز القدس- أمام تجمع النقابات وقفة اسنادية للأسير المضرب عن الطعام المهندس علاء الأعرج من بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم ، والذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية منذ اكثر من 50 يوما .

زوجته المهندسة أسماء قزمار قالت :” نحن كعائلة لا نعلم أين يتواجد زوجي المضرب عن الطعام هل هو في مستشفى كبلا ن او في سجن الرملة ، أو في مشفى مدني ولا نعلم ماهية وضعه الصحي في الأيام الأخيرة ، فالاحتلال يمارس عملية تعتيم على قضية إضرابه انتقاما منه “.

يشار ان الأسير علاج الأعرج اعتقل بتاريخ 30/6/2021 وتم تحويله للاعتقال الإداري ، وبتاريخ 7/8/2021 اعلن الإضراب عن الطعام بشكل مفتوح احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي يحرمه من عائلته .

#نقابة المهندسين #الاسير علاء الأعرج #اضراب عن الطعام

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