“الاقتصاد الوطني” توقع اتفاقيات توسيع شبكة مراكز دعم الابتكار مع عدد من المؤسسات

رام الله /سما/

وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الأحد، اتفاقية توسيع شبكة مراكز دعم الابتكار مع جامعتي فلسطين التقنية خضوري، والخليل، وجمعية الحاسبات.

وأكد عسيلي، خلال مراسم التوقيع، أن تنمية روح الابتكار وتوفير الرعاية والاهتمام بالمبتكرين الفلسطينيين، يعد ركيزة أساسية من ركائز دعم التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أهمية تأسيس شبكة مراكز دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا التي تُشكّل جزءا من استراتيجية تعزيز الابتكار والريادة.

وأشار إلى الجهود التي تقودها الوزارة في مجال توفير بيئة مناسبة لممارسة الأعمال، لا سيما تلك المتعلقة بإصلاح البيئة القانونية الناظمة للاستثمار، كقانون الشركات الذي هو في طور المصادقة، وقانون حقوق الملكية الصناعية الذي تعكف الوزارة على إعداده.

من جانبهم، أشاد رؤساء وممثلو المؤسسات الثلاث، بالجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين فرص الحصول على الأدبيات العلمية والتكنولوجية، وتحسين نوعية الأنشطة المتعلقة ببراءات الاختراع المحلية والتكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.

يذكر أنه وبانضمام ثلاث مؤسسات اليوم، يصبح في فلسطين 14 مركزا لدعم الابتكار موزعة على محافظات الوطن وجامعاته لتحقيق مصالح لفائدة المخترعين والرياديين.