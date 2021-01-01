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مسيرة في رام الله تنديدا بجريمتي الاحتلال في القدس وجنين

الأحد 26 سبتمبر 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة في رام الله تنديدا بجريمتي الاحتلال في القدس وجنين



رام الله /سما/

 نظمت مسيرة، اليوم الأحد، في مدينة رام الله تنديدا بجريمتي قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين.

وجابت المسيرة، التي دعت لها القوى الوطنية والفعاليات الشعبية، شوارع رام الله رفضا لجريمة الاحتلال الإسرائيلي، ووفاء لدماء الشهداء الخمسة الذين ارتقوا فجر اليوم.

وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المُستمرة بحق شعبنا، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية في وجه جرائم الاحتلال المستمرة.

وكان قد أعلن صباح اليوم عن استشهاد خمسة مواطنين في القدس وجنين، وهم: أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، وجميعهم من بلدة بدو، واستشهدوا في بلدة بيت عنان، شمال غرب القدس، كما استشهد الأسير المحرر أسامة ياسر صبح والطفل يوسف محمد فتحي صبح (16 عاما) خلال مواجهات في بلدة برقين غرب مدينة جنين.

#الجرائم الإسرائيلية

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