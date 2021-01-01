زيارة يبحث مع المجلس الفلسطيني للإسكان آليات العمل المشترك في ملف إعادة الإعمار

رام الله /سما/

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، في مكتبه بقطاع غزة، مع عضو مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان محمد الوزير، دور المجلس في جهود إعادة الإعمار، مؤكدا أن الوزارة ستدعم أي جهة رسمية تعمل على تقديم الدعم والمساندة لأبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن، باعتبار أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في الحكومة الفلسطينية.

وشدد زيارة على أهمية إشراك المجلس الفلسطيني للإسكان في مشاريع إعادة الإعمار، باعتبار أن المجلس مؤسسة وطنية وشركاء للحكومة، ويجب أن يتم منحهم الدور اللازم لتعزيز مشاركتهم، موضحا أنه ستتم صياغة اتفاقية إطار عمل بين الوزارة والمجلس لتسهيل مهامهم في تنفيذ مشاريعهم الممولة في كل محافظات الوطن.

من جهته، أكد الوزير الخبرة الكبيرة والمعرفة الفنية الواسعة التي يتميز بها المجلس الفلسطيني للإسكان من خلال تجربته السابقة في كافة المشاريع الكبيرة، وتقديم الاستشارات والدراسات الهندسية والفنية، مشددا على استعداد المجلس للتعاون مع الوزارة في أي أعمال تتعلق بجهود إعادة الإعمار، وفقا للسياسات والخطط المعتمدة من الحكومة الفلسطينية.