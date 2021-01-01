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إعلان هوية الشهيد الثاني في جنين

الأحد 26 سبتمبر 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان هوية الشهيد الثاني في جنين



جنين /سما/

 أكّدت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، استشهاد الشاب يوسف محمد فتحي صبح (16 عامًا) من بلدة برقين جنوب غرب جنين، إثر إصابته برصاص الاحتلال فجر اليوم.

وبحسب مصادر محلية فإن يوسف الطالب في المدرسة، أصيب بالرصاص في الخاصرة والكتف، وقد اعتقله جنود الاحتلال بعد إصابته، و تكتموا على مصيره حتى أبلغوا الارتباط الفلسطيني باستشهاده.

وصباح اليوم جرى الإعلان عن استشهاد الشاب أسامة صبح من برقين إثر اشتباك مع الاحتلال بالرصاص أسفر عن إصابة جندي وضابط، كما ارتقى ثلاثة شبان من بدو شمال غرب القدس في اشتباك مع الاحتلال قرب قرية بيت عنان، وهم: أحمد زهران، محمود حميدان، وزكريا بدوان، لتصل حصيلة شهداء اليوم إلى خمسة.

#الشهيد يوسف صبح #جنين #الجرائم الإسرائيلية

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