إعلان هوية الشهيد الثاني في جنين

جنين /سما/

أكّدت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، استشهاد الشاب يوسف محمد فتحي صبح (16 عامًا) من بلدة برقين جنوب غرب جنين، إثر إصابته برصاص الاحتلال فجر اليوم.

وبحسب مصادر محلية فإن يوسف الطالب في المدرسة، أصيب بالرصاص في الخاصرة والكتف، وقد اعتقله جنود الاحتلال بعد إصابته، و تكتموا على مصيره حتى أبلغوا الارتباط الفلسطيني باستشهاده.

وصباح اليوم جرى الإعلان عن استشهاد الشاب أسامة صبح من برقين إثر اشتباك مع الاحتلال بالرصاص أسفر عن إصابة جندي وضابط، كما ارتقى ثلاثة شبان من بدو شمال غرب القدس في اشتباك مع الاحتلال قرب قرية بيت عنان، وهم: أحمد زهران، محمود حميدان، وزكريا بدوان، لتصل حصيلة شهداء اليوم إلى خمسة.