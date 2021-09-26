إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن كمين برقين الدموي

القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية اليوم الأحد تفاصيل جديدة عن كمين برقين بجنين شمال الضفة الغربية الذي وقعت به وحدة “دوفدفان” خلال اقتحام القرية فجر اليوم.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحدث في قرية برقين كان معقد إذ دخلت وحدة “الكرز” لمداهمة خلية كبيرة من حماس وتعرضت لإطلاق نار كثيف وبعد إصابة ضابط وجندي وصلت وحدة خاصة من “حرس الحدود” واغتالت اثنين من المقاومين.

وذكرت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمان أحد الشهداء، فيما تعرضت القوة خلال انسحابها لإطلاق نار من مركبة وتم اعتقال السائق.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانٍ رسمي تنفيذ عملية لاعتقال بنية تحتية لحماس والاشتباك مع عناصرها لدى محاولة اعتقالهم.

ووفقاً لبيان الجيش الإسرائيلي فإن “الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات وتم فتح تحقيق في ظروف إصابة الضابط والجندي”.