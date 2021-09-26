غزة: آلية السفر عبر معبر رفح الاثنين

غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الأحد، عن ألية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن السفر الاثنين سيكون للأسماء من الحافلتان الثامنة والتاسعة حتى الرقم (150) من كشف رقم (2021/31).

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتذكير رابط كشف (2021/31):