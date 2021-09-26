فصائل المقاومة تنعي شهداء القدس وجنين وتؤكد أن دماءهم لن تذهب هدرًا

غزة /سما/

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهداء الذين ارتقوا فجر يوم الأحد، في مدينتي القدس وجنين ‏أثناء تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن دمائهم لن تذهب هدرًا.

وقالت الفصائل في بيان صحفي: "إننا نحيي السواعد المباركة التي خاضت الاشتباكات مع العدو الصهيوني لتوجه البوصلة باتجاهها الحقيقي في مواجهة كيان محتل وغاصب".

وأكدت أن" دماء أبطالنا ومقاومينا لن تذهب ‏هدرًا، وستبقى وقودًا ونبراسًا لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة".

ودعت إلى تصعيد المقاومة بكل الوسائل المتاحة وعلى كافة نقاط التماس مع الاحتلال، قائلة: "لتكن الضفة لهيبًا تحت أقدام الصهاينة".

وطالبت فصائل المقاومة، السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع يدها الثقيلة عن المقاومة بالضفة من أجل القيام بواجبها في حماية شعبنا من الغطرسة الاحتلالية.