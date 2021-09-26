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الاحتلال يفرج عن المناضلة خالدة جرار

الأحد 26 سبتمبر 2021 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن المناضلة خالدة جرار



رام الله /سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسيرة المناضلة خالدة جرار، من سجن "الدامون" حيث تقبع الأسيرات، على حاجز سالم العسكري غرب جنين.

وقضت جرار (58 عاماً) حكما بالسّجن لمدّة عامين في اعتقالها الأخير، علماً أنها تعرّضت للاعتقال من قبل سلطات الاحتلال عام 2015 وأمضت 15 شهراً، وعام 2017 وقضت 20 شهراً، بين أحكام وسجن إداري.

وستتوجه جرار فور وصولها رام الله نحو مقبرة المدينة لقراءة الفاتحة على ضريح كريمتها سهى، التي وافتها المنية في شهر تموز / يوليو الماضي، فيما رحل والدها دون أن تودعه في اعتقالها قبل الأخير عام 2017.

ولم تستجب سلطات الاحتلال في حينه لجهود قانونية ومؤسساتية بذلت للإفراج عن جرار، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على ابنتها، والمشاركة في تشييع جثمانها.

#سلطات الاحتلال #افراج عن اسيرة #خالدة جرار

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