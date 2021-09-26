تفاصيل اجتماع مي الكيلة مع السفير المصري لدى فلسطين

رام الله /سما/

إجتمعت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، بسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين طارق طايل، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

وتناول الإجتماع عرضاً للحالة الصحية في فلسطين بشكل عام، والحالة الوبائية في ظل جائحة كورونا بشكل خاص.

ووفق بيان وزارة الصحة، فانه تم الحديث عم الدعم المصري لفلسطين في المجال الصحي، بمختلف أشكاله، ووقوف الجمهورية المصرية إلى جانب دولة فلسطين في الدعم والمساندة.

أشادت الوزيرة الكيلة، بالجمهورية المصرية، رئيساً وحكومة وشعباً، على وقفاتهم التاريخية الداعمة لفلسطين في مختلف المجالات، لا سيما الصحية، وبالأخص خلال جائحة كورونا.

بدوره، أكد السفير المصري على استمرار وتعزيز الدعم والتعاون بين البلدين، وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة الفلسطينية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ومواجهة الجائحة.