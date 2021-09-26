نقابة الصحفيين تفتتح دورة أخلاقيات مهنة الصحافة

غزة /سما/

افتتحت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأحد، دورة تدريبية لعدد من الإعلاميين حملت عنوان "أخلاقيات مهنة الصحافة"، في مقر النقابة بمدينة غزة.

وشارك في افتتاح الدورة، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور تحسين الأسطل وأعضاء الأمانة العامة بسام درويش ورامي الشرافي وعاهد فروانة وأمل طومان ورئيسة لجنة التدريب في النقابة علا كساب والمدرب الصحفي د. إبراهيم عسلية.

و رحب نائب نقيب الصحفيين د تحسين الأسطل، بالمشاركين بالدورة، موضحاً حرص النقابة على عقد الدورات التي الخريجين والعاملين في المجال الإعلامي لتعزيز خبراتهم ، مشيرا أن النقابة تنظم سلسلة فعاليات بغزة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، مرحبا بالدكتور ابراهيم عسلية مدرب الدورة والمحاضر في بريطانيا والذي عمل في مجال الصحافة في عدد من المؤسسات الإعلامية.

وأكد الأسطل على ضرورة احترام مشاعر القارئ والمشاهد أثناء التغطية الإعلامية، والالتزام بميثاق العمل الصحفي والأخلاقي ومعايير العمل المهني والأخلاقي.

بدورها تحدثت الاستاذة علا كساب عن الدورات المتعددة التي تنظمها النقابة للزملاء الصحفيين وطلبة وخريجي الإعلام والتي تهدف إلى تطوير قدراتهم الاعلامية.

من جهته، قال المدرب الصحفي د. إبراهيم عسلية، إن هذه الدورة تهدف إلى تزويد الإعلاميين والصحفيين بأخلاق مهنة الصحافة.

يشار إلى أن نقابة الصحفيين تحرص بشكل دائم على عقد دورات تدريبية تخدم الصحفيين والإعلاميين وخريجي الكليات الإعلامية للارتقاء بهم وبمستواهم.