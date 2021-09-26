فتوح: اغتيال خمسة شبان جريمة ضد الانسانية واستهتار اسرائيل بالقانون الدولي

رام الله /سما/

قال المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، ان اغتيال خمسة شبان في جنين والقدس جريمة حرب، تضاف الى سلسلة الجرائم العنصرية التي يقترفها جيش الاحتلال الاسرائيلي، ودليل على استهتار اسرائيل بالقانون الدولي، ومواصلة انتهاك للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وحمل فتوح في تصريح له اليوم، الحكومة الاسرائيلية المتطرفة والمتعطشة لدماء شعبنا الفلسطيني، المسؤولية القانونية والجنائية عن جرائمها التي ترتكبها في الاراضي الفلسطينية، وانتهاكها للقانون والمواثيق الدولية.

وطالب فتوح العالم ومنظمة الامم المتحدة وتنفيذ قرارات الجمعية العامة وتوفير الحماية الدولية والقانونية لابناء شعبنا ومحاكمة مرتكبي الجرائم الاسرائيلية التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها جرائم القتل،

وأكد فتوح على أن شعبنا المناضل الصامد، وقيادته الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لن يتنازل ولن يساوم على حقوق شعبنا، ولن يسمح بتصفية قضيتنا، ولن يتراجع عن المسيرة الوطنية النضالية حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لمرجعية الشرعية الدولية.