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بالرابط: "التعليم العالي" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية

الأحد 26 سبتمبر 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالرابط: "التعليم العالي" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية للعام 2021.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطلبة معرفة نتيجة الامتحان من خلال الرابط www.mohe.pna.ps/Alshamil، أو من خلال التواصل مع كلياتهم.

وأوضحت أن عدد المسجلين للامتحان في دورته الصيفية؛ بلغ 3409 طلاب، فيما بلغ عدد الذين تقدّموا للامتحان 3260، نجح منهم 2750، بحيث بلغت نسبة النجاح العامة 84.36%.

وبيّنت أن عدد التخصصات التي تقدّم لها الطلبة في الامتحان بلغ 79 تخصصا في المحافظات الشمالية، و85 تخصصا في المحافظات الجنوبية، علما أن الامتحان عقد ضمن إجراءات وتدابير صحية مشدّدة منعا لتفشي فيروس "كورونا".

يُشار إلى أن الامتحان عُقد لأول مرة في تخصصات جديدة، مثل: الطاقة المتجددة، والتأثير البصري، وفني الإسعاف والطوارئ، والتصميم والإنتاج الرقمي.

وأوضحت الوزارة أنها أعفت 143 طالبا من مدينة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان؛ دعما لصمودهم.

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