  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معلمة فلسطينية تفوز بجائزة المرأة المبدعة العالمية للعام الجاري

الأحد 26 سبتمبر 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
معلمة فلسطينية تفوز بجائزة المرأة المبدعة العالمية للعام الجاري



نابلس / سما /

فازت معلمة العلوم والأحياء رشا أبو عيشة من مدرسة بنات صرة الثانوية- مديرية نابلس، بجائزة المرأة المبدعة العالمية للعام الجاري (Global Creative Women award 2021).

وقالت مديرية التربية والتعليم في نابلس، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن المعلمة أبو عيشة حصلت على الميدالية الذهبية عن أدائها في المسابقة، فيما حصلت 20 معلمة فلسطينية أخرى على ميداليات متنوعة، مشيرة إلى "أن المسابقة كانت مخصصة للنساء فقط، وتتضمن أربع مراحل، في كل مرحلة أسئلة مختلفة خلال مقابلات باللغة الانجليزية حول أساليب التعليم المستخدمة ودور المرأة بالنهوض بالمجتمع، وعرض المنهجية التي تستخدمها في التعليم.

وأضافت "أن المشاركات في المسابقة كن من عدة دول في العالم، منها: الولايات المتحدة الأميركية، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وباكستان، ودول عربية أخرى، كسوريا، والمغرب، وغيرها".

#نابلس #معلمة فلسطينية #جائزة المرأة المبدعة #المعلمة رشا أبو عيشة #رشا أبو عيشة

الأكثر قراءة اليوم

نجل أول وزير خارجية لإسرائيل: "الدولة اليهودية ولدت بالخطيئة ومستقبلها أسود".

غانتس : عباس أصدر إنذارًا وتسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها

أول تعليق لحركة حماس على ارتقاء شهداء جنين والقدس

شكري يعلن عن "إنجاز كبير" في ملف سد النهضة

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم جنين وقراها فجر اليوم

منصور عباس يهاجم الحكومة الاسرائيلية.. لا تفي بالوعود التي قطعتها للعرب

إختفاء آثار طالب من جنين يدرس في تركيا

الأخبار الرئيسية

شهدا

مسؤول إسرائيلي : حماس تصعّد بالضفة ويتوعد قادتها في غزة

7 وفيات و1069 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

شهدا

الاعلام العبري ينشر بعض تفاصيل العملية العسكرية الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال

FotoJet-2021-09-26T072502.102

صور : 5 شهداء باشتباكات مسلحة مع الاحتلال قرب القدس وجنين

بينت حول الأحداث الجارية: الجيش الإسرائيلي تحرّك ضد عناصر "حماس" لهذا السبب ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية