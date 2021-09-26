معلمة فلسطينية تفوز بجائزة المرأة المبدعة العالمية للعام الجاري

نابلس / سما /

فازت معلمة العلوم والأحياء رشا أبو عيشة من مدرسة بنات صرة الثانوية- مديرية نابلس، بجائزة المرأة المبدعة العالمية للعام الجاري (Global Creative Women award 2021).

وقالت مديرية التربية والتعليم في نابلس، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن المعلمة أبو عيشة حصلت على الميدالية الذهبية عن أدائها في المسابقة، فيما حصلت 20 معلمة فلسطينية أخرى على ميداليات متنوعة، مشيرة إلى "أن المسابقة كانت مخصصة للنساء فقط، وتتضمن أربع مراحل، في كل مرحلة أسئلة مختلفة خلال مقابلات باللغة الانجليزية حول أساليب التعليم المستخدمة ودور المرأة بالنهوض بالمجتمع، وعرض المنهجية التي تستخدمها في التعليم.

وأضافت "أن المشاركات في المسابقة كن من عدة دول في العالم، منها: الولايات المتحدة الأميركية، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وباكستان، ودول عربية أخرى، كسوريا، والمغرب، وغيرها".