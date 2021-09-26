"غوغل" تحذر 2.6 مليار مستخدم لمتصفح "كروم" من ثغرات أمنية

وكالات / سما /

كشفت شركة "غوغل" أنه تم اكتشاف 19 ثغرة أمنية في متصفح "غوغل كروم" على الأجهزة التي تدعم أنظمة ويندوز وماك ولينكوس، محذرة في الوقت نفسه 2.65 مليار شخص يستخدمون ذلك المتصفح.

وأوضحت "غوغل" في بيان أن خمسة من تلك الثغرات الأمنية تحمل تهديدًا أمنيًا "عاليًا"، وفق موقع "فوربس".

ورفضت الشركة الكشف عن كافة المعلومات حول معظم الثغرات المكتشفة، بهدف كسب مزيد من الوقت حتى يتمكن المستخدمون من حماية أنفسهم.

وطالبت غوغل مستخدمي المتصفح "كروم" بتحميل أحدث إصدار والمسمى 94.0.4606.54، لتجنب التهديد الذي تشغله هذه الثغرات، لكن ليس من المتوقع طرحه أمام المستخدم إلا بعد أيام قد تمتد إلى أسابيع.