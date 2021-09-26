مفاجأة في عقد ديباي مع برشلونة

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن مفاجأة في عقد الدولي الهولندي ممفيس ديباي مع نادي برشلونة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، الصيف الماضي، قد أكدت أن عقد ديباي مع "البرشا" لمدة عامين، مع وجود بند يسمح للنادي "الكتالوني" بتمديد التعاقد لعام ثالث دون الحصول على موافقة اللاعب الهولندي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت مصادر من نادي برشلونة، إن اللاعب لم يوافق على بند تمديد عقده مع النادي "الكتالوني" لموسم ثالث من طرف واحد، لذا تم حذفه.

وبيّنت "موندو ديبورتيفو", أن برشلونة سيكون مجبرا على التفاوض بشأن عقد جديد مع ديباي في الموسم المقبل، حتى لا يرحل اللاعب الهولندي مجانا عن النادي.

وأشارت إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ديباي مع برشلونة تبلغ 500 مليون يورو.