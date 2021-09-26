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سمح بالنشر .. إصابة ضابط وجندي من "دوفدوفان" بجراح خطيرة في اشتباك جنين

الأحد 26 سبتمبر 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
سمح بالنشر .. إصابة ضابط وجندي من "دوفدوفان" بجراح خطيرة في اشتباك جنين



القدس المحتلة / سما /

سمح الجيش الإسرائيلي بالنشر عن إصابة اثنين من عناصره خلال الاشتباك المسلح في مدينة جنين في ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد.

 
وأفاد الجيش وفق القناة 7 العبرية، بإصابة ضابط وجندي من الوحدة الخاصة دوفدوفان بجراح خطيرة للغاية خلال اشتباك مع مسلح في قرية برقين في جنين.
 
وذكر أن الاشتباك وقع خلال مداهمات لاعتقال عناصر يعملون في البنية التحتية لحماس وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات.
 
وأوضح الجيش أنه سيحقق في الظروف التي أدت إلى إصابة المقاتلين، حيث يخضعان للعلاج الطبي في المستشفى.
 
وأشار إلى أنه سلم عائلات الضابط والجندي إخطارا بإصابتهم خلال مهمة للجيش.

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