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سلطة الطاقة: نجاح التشغيل التجريبي لأحد المحولات للتخفيف من أزمة الكهرباء في طولكرم

الأحد 26 سبتمبر 2021 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الأحد، نجاح التشغيل التجريبي لمحول 10 ميغا وات، الذي تم تركيبه في محافظة طولكرم، وذلك ضمن مشروع التخفيف من أزمة الكهرباء التي تعاني منها المحافظة، عبر زيادة القدرات اللازمة لإنتاج الكهرباء.

وقالت سلطة الطاقة، في بيان صحفي، إنها أنهت جميع أعمال الصيانة والتشغيل التجريبي الخاصة بهذا المحول على أن يتم خلال أيام التشغيل الفعلي، وذلك بهدف تنظيم الطاقة الكهربائية الواردة من نقطة ربط عناب، والاستفادة من القدرة الكهربائية بالحد الأقصى، ومعالجة مشكلة ضعف التيار الكهربائي في كافة المناطق، التي تستفيد من هذا الخط، لحين الانتهاء من إنشاء خط صرة وبناء محطة تحويل جديدة.

وأوضحت أن تشغيل هذا المحول يأتي بالتعاون والتنسيق مع بلدية طولكرم، وشركة النقل الوطنية، وبلدية قلقيلية، والارتباط المدني الفلسطيني، والأجهزة الأمنية.

#سلطة الطاقة #طولكرم #المحولات

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