ريال مدريد يتعثر أمام فياريال في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

تعثر ريال مدريد أمام ضيفه فياريال واستسلم للتعادل بدون أهداف في مباراة كانت أقل من التوقعات من ناحية المستوى، لكنها كانت حامية على صعيد التنافس بين الفريقين.

وحلت كتيبة الغواصات الصفراء ضيفةً ثقيلةً على رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ملعب سانتياجو بيرنابيو،في لقاء برسم مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني.

سيطر فياريال على مجريات الشوط الأول بشكل واضح، وكان على وشك التقدم في أكثر من مناسبة لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لعب دور المنقذ ودافع عن مرمى فريقه ببسالة، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين.

وأجرى المدرب أنشيلوتي بعض التغييرات في الفترة الثانية، لينشط فريقه بالفعل ويسفر ذلك على بعض الخطورة على مرمى فياريال، وكان البديل إيسكو على وشك التسجيل من عرضية البديل الآخر إدين هازارد، لكن رأسيته تعامل معها حارس ضيوف البيرنابيو بنجاح.

ومرت دقائق الوقت المبدد بسلام على كلا المرميين حتى أطلق الحكم خيسوس خيل مانزانو صافرته معلناً تعادل الفريقين وفقدان الميرينجي نقطتين.

وارتفع رصيد الريال بهذا التعادل للنقطة 17 في صدارة جدول الترتيب، بينما وصل فياريال للنقطة الثامنة في المركز العاشر.