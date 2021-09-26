ردة فعل رونالدو بعد إهدار برونو فيرنانديز ركلة الجزاء

وكالات / سما /

أهدر البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراة أستون فيلا، والتي كلفت فريقه خسارة نقطة ثمينة.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة مدوية أمام أستون فيلا الذي سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وكان أمام برونو فيرنانديز فرصة كبيرة لمعادلة النتيجة بعد أن منح الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريقه، لكنه سددها بقوة كبيرة واعتلت الكرة العارضة الأفقية.

وهذه ركلة الجزاء الأولى التي يتحصل عليها مانشستر يونايتد بعد عودة كريستيانو رونالدو إلى النادي، وكان الجميع يترقب إن كان الدون سيتولى تنفيذ ركلات الجزاء أم ستبقى المهمة موكله لمواطنه برونو.

وحسم المدرب أولي جنار سولشاير هذا الأمر في مباراة اليوم باعتماد برونو فيرنانديز كمنفذ أول، على اعتبار أنه سجل 20 ركلة بقميص مانشستر يونايتد منذ وصوله، وأهدر ركلة واحدة فقط.

ورغم أن رونالدو لم يسدد ركلة الجزاء، وقام برونو بإهدارها أيضاً، إلا أنه لم يظهر أي غضب تجاه الأمر، بل العكس تماماً، كان أول من وصل لزميله ليواسيه ويدعمه بعد أن أهدر الركلة.