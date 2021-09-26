فيديو.. مانشستر سيتي يثأر من تشيلسي .. واليونايتد يسقط أمام أستون فيلا

وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي انتصاراً ثميناً ومستحقاً على مضيفه تشيلسي بهدف نظيف، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر تشيلسي في مباراة اليوم خدمات واحد من أهم العناصر في التشكيلة وهو ماسون ماونت، وكان لهذا الغياب تأثر واضح على أداء البلوز في الثلث الأخير من الملعب، كما قرر المدرب توماس توخيل إشراك تيمو فيرنر على حساب كاي هافيرتز. بينما لم يقم بيب جوارديولا بتغييرات غير متوقعة.

وسيطر مانشستر سيتي بشكل مطلق خلال الشوط الأول، حيث تفوق بشكل واضح بنسبة الاستحواذ على الكرة، وكان الفريق المبادر على المرمى. في حين لعب تشيلسي بتحفظ دفاعي كبير، واعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تنجح بالشكل المطلوب.

وارتفع رتم اللقاء مع بداية الشوط الثاني، وبدأ مانشستر سيتي يكثف هجومه بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، وكان له ما أراد بالفعل بتسجيل جابرييل جيسوس هدف اللقاء الوحيد بحلول الدقيقة 53 عبر تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

بدأ تشيلسي يخرج من مناطقه في النصف ساعة الأخير على أمل تعديل النتيجة، لكن مانشستر سيتي نجح في التعامل مع جميع هجمات البلوز، وكان قريباً أيضاً من إضافة الهدف الثاني في أكثر من لقطة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة ليشارك تشيلسي في صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة لكل منهما، وبات ليفربول يملك فرصة للانفراد في الصدارة في حال فوزه اليوم على برينتفورد.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار على ضيفه أستون فيلا، وتلقى الهزيمة بهدف نظيف جاء بحلول الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق كورتني هوس. وذلك رغم أن رفاق كريستيانو رونالدو خلقوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل خلال التسعين دقيقة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 13 وتراجع إلى المركز الرابع في سلم الترتيب، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 10 وصعد مؤقتاً إلى المركز السابع.