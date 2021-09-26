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الاعلام العبري ينشر بعض تفاصيل العملية العسكرية الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال

الأحد 26 سبتمبر 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري ينشر بعض تفاصيل العملية العسكرية الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن متحدث عسكري باسم جيش الاحتلال تعليقه حول الاشتباكات التي دارت مع مقاومين في الضفة والقدس إن "الحديث يدور عن 5 مواقع بالضفة وقضاء القدس التي شهدت اشتباكات مسلحة، خلال تنفيذ القوات الخاصة اعتقالات، حيث تم تصفية 4 شبان فلسطينيين خلال الاشتباكات".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ران كوخاف، خلال حديثه للصحافيين العسكريين "قام الجيش بحملة خاصة ضد خلايا مسلحة لحماس بالضفة، وخلال العملية العسكرية تم تصفية 4 شبان، 3 في منطقة قرية بدو وشخص في منطقة جنين، كما تم تنفيذ العديد من الاعتقالات".

وأوضح المتحدث العسكري بأن هناك عملية يحظر نشر تفاصيلها، مشيرا إلى أن الجيش أخذ في عين الاعتبار أن العمليات العسكرية في الضفة من شأنها أن تتسبب بإطلاق قذائف من قطاع غزة.

من جانبه زعم مصدر أمني إسرائيلي للقناة 20 ": قواتنا منعت هجومًا "إرهابيًا" كبيرًا لم ينفذ في إسرائيل مثله منذ فترة طويلة.

في سياق متصل قالت مصادر إسرائيلية ان هناك إصابة خطيرة لأحد جنود الاحتلال في الاشــتباك المسلح الذي وقع في جنين فجر اليوم.

كما ادعت القناة 20 العبرية ان أحد المسلحين الذي استشهد في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي بالضفة اليوم كان عن وشك تنفيذ هجوم قريب.

وقالت إن العمليات العسكرية  فجر اليوم "موجهة ضد البنية التحتية التابعة لحماس، والتي لاحقها الأمن الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة".

واستشهد الشهيد  أسامة صبح (22 عامًا)  في قرية برقين قرب جنين، فيما استشهد ثلاثة في عملية بقريتي بدو وقطنة شمال غربي القدس، عُرف منهم أحمد زهران من قرية "بدو"، والأسير المحرر محمود حميدان، من كتائب القسام.

#شهداء #حماس #جنين #القسام #سرايا القدس #القدس #الاحتلال

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