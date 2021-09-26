بينت يحرض على الأونروا ويطالب بالامتناع عن تقديم الدعم لها

القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الوزراء نفتالي بينيت قبل خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة المدير العام لمركز أبحاث سياسة الشرق الأوسط، ديفيد بادين لمطالبة ممثلي الدول المختلفة بمحاربة التحريض ضد إسرائيل.



وبحسب القناة 7 العبرية، طالب بينت بادين بدفع الدول للامتناع عن تقديم الميزانية للهيئات التي تقوم بالتحريض على إسرائيل، وعدم تشجيعها تحت رعاية الأمم المتحدة.



وقال بينت: "ليست إيران وحدها تشكل خطرا على إسرائيل .. ممثلو الدول التي تحرض في الفناء الخلفي ضد إسرائيل لتعاملها في قطاع غزة، وذلك في ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الذين سيجلسون أمامي".



وطالب بينيت بإنهاء التعاون مع تحريض الأونروا وتغيير المواقف بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجاه منظمة تغسل عقول الفلسطينيين وتدفعهم إلى الكفاح المسلح بدلاً من إعادة تأهيلهم.