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القضاء العراقي يصدر مذكرة اعتقال بحق شخصيات شاركت في مؤتمر دعا لـ"التطبيع" مع إسرائيل

الأحد 26 سبتمبر 2021 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء العراقي يصدر مذكرة اعتقال بحق شخصيات شاركت في مؤتمر دعا لـ"التطبيع" مع إسرائيل



وكالات - سما-

أفادت مصادر أمنية في العراق، اليوم الأحد، بأن مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة قبض بحق شخصيات شاركت في مؤتمر دعا لـ"التطبيع".

وذكرت المصادر أن مجلس القضاء أصدر بيانا بناء على معلومات قدمت له من مستشارية الأمن القومي، أكد فيه صدور مذكرة قبض بحق وسام الحردان رئيس "صحوة العراق" والذي قرأ بيان الدعوة للتطبيع مع إسرائيل.

وأضاف، أن مذكرة القبض الثانية صدرت بحق النائب السابق مثال الآلوسي والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي، ووصف المجلس مشاركة هؤلاء في مؤتمر التطبيع بـ"الجريمة".

وبحسب مجلس القضاء، فإنه سيصدر مذكرات أخرى بمجرد معرفة من حضر المؤتمر.

وفي وقت سابق من اليوم، ظهر رئيس "صحوة العراق" وسام الحردان، في مقطع فيديو جديد يعلن فيه البراءة من البيان الذي ألقاه ودعا خلاله إلى السلام و"التطبيع" مع إسرائيل.

ويوم الجمعة الماضي عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، مؤتمر ضم شخصيات عشائرة وأكاديمية دعا للتطبيع مع إسرائيل، وهو ما رفضته الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، التي أعلنت بدورها إبعاد الذين حضروا المؤتمر خارج كردستان العراق.

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