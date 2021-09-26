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فدا ينعي الشهداء الأربعة مؤكدا أن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة شعبنا

الأحد 26 سبتمبر 2021 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الشهداء الأربعة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال سلسلة من عمليات الاقتحام والمداهمة التي نفذتها تلك القوات في قرى القدس وجنين وارتكبت أثناءها، وفي عضون بضع ساعات فقط، هذه الجرائم التي اعتقل فيها أيضا عشرات المواطنين وأصيب عديدون آخرون متمنيا للجرحى الشفاء العاجل والفرج القريب لكل الأسيرات والأسرى. 

 

 

وأدان "فدا" بشدة هذه الجرائم البشعة مؤكدا رفضه لذرائع الاحتلال ومحاولة رئيس حكومته المتطرف نفتالي بنيت تبرير تلك الجرائم بأنها " جاءت لدواعي أمنية"، مشددا أن أكبر تهديد للأمن والسلام والاستقرار، ليس في المنطقة وحدها، بل في الاقليم والعالم أجمع، هو الاحتلال الاسرائيلي واستمرار هذا الاحتلال ومضيه في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية ورفضه الانصياع لقرارات الشرعة الدولية التي تدعو لإيجاد حل عادل وشامل لها للقضية الفلسطينية بما في ذلك رفضه التعامل مع حل الدولتين المجمع عليه دوليا. 

 

 

وأكد "فدا" أن مثل هذه الجرائم وغيرها لن تنال من عزيمة شعبنا وتمسكه بحقوقه وسيستمر بنضاله الدؤوب من أجل نيل حريته وتجسيد دولته المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية وتصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية وتكثيفها في مواجهة قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين وفي التصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي وكل أشكال التهويد والأسرلة سيما في القدس والأغوار ومناطق الجدار.  

#فدا #الاحتلال #الشهداء

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