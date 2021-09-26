الأشقر : 544 أسير مؤبد ينتظرون صفقة وفاء الأحرار الثانية

غزة / سما /

أكد الباحث "رياض الأشقر" مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان (544) أسيراً في سجون الاحتلال يقضون أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة ينتظرون ان تتمكن المقاومة من تحريرهم في صفقة وفاء أحرار ثانية مقابل ما تملكه من أوراق قوة .

وأضاف "الأشقر" في تصريح صحفي ان أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال ارتفعت خلال الست سنوات الماضية اثر اندلاع هبه القدس، حيث اعتقل الاحتلال العشرات ممن نفذوا عمليات طعن واطلاق نار أدت لمقتل إسرائيليين لتصل اعدادهم الى (544) أسير، منهم العشرات من عمداء الأسرى الذين امضوا ما يزيد عن 20 عاماً خلف القضبان.

وأكد" الأشقر" ان كافة الأبواب أغلقت أمام الاسرى المحكومين بالمؤبد، وخاصه بعد تنصل الاحتلال من اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى بموجب الاتفاق الذى جرى عام 2013 بينه وبين السلطة الفلسطينية للإفراج عن كافة الاسرى القدامى ، ولم يبقى أمامهم سوى انتظار صفقة تبادل مع المقاومة .

وأضاف" الأشقر ان الأسرى المحكومين بالمؤبد وكذلك أصحاب المحكوميات العالية يضعون ثقتهم بالمقاومة في قطاع غزة وارتفع الأمل لديهم باقتراب الحرية بعد حرب عام 2014 والتي أكدت في أعقابها بأنها تمتلك من أوراق القوة التي تجبر الاحتلال على تنفيذ صفقة تبادل مشرفة ، ستكون أكبر بكثير من صفقة وفاء الأحرار الأولى .

وقال "الأشقر " بان فصائل المقاومة جميعها وفى مقدمتها حركة حماس أكدت في أكثر من مناسبة بأنها تضع قضية الأسرى على سلم الأولويات، وأنها لن تتوانى عن تنفيذ صفقة تبادل يتحرر بموجبها الأسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية والمرضى والأسيرات، وقبل ذلك اطلاق سراح الاسرى المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وعددهم 48 أسيراً .

واعتبر "الأشقر" ان تراجع الاحتلال عن ربط الإفراج عن جنوده المأسورين في غزة بالإعمار او تقديم تسهيلات اقتصادية خطوة جيدة على طريق التوصل الى إتمام صفقة ، ولكن الامر يحتاج الى بعض الوقت حيث ان الاحتلال لا يزال يرفض دفع الثمن الذى تطلبه المقاومة لإتمام الصفقة ويحاول بكل الطرق الحصول على أسراه بأقل الأثمان .

وثمن الأشقر موقف حركة حماس والتي شددت مؤخرا وعلى لسان عضو مكتبها السياسي زاهر جبارين على انها تتابع ببالغ الأهمية هذا الملف وأنها جاهزة لتنفيذ الصفقة وقدمت إطار واضح وصريح للوسطاء لإنجاز صفقة التبادل في حال موافقة الاحتلال واعتبر ان قضية الاسرى وطنية بامتياز ومن القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني .

وبين الأشقر إلى ان حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، و يفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود سواء كانوا جنود او مستوطنين.