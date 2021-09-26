الخارجية: الاحتلال أراد خلط الأوراق ونحمله مسؤولية مجزرتي القدس وجنين

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الإعدامات الميدانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال صبيحة اليوم الأحد، في القدس وجنين، والتي أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل، وإصابة واعتقال آخرين.

وقالت الخارجية في بيان، "إن هذه الجرائم امتداد لمسلسل الانتهاكات والجرائم والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق الفلسطينيين، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كجزء لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في إطار حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني".

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الصباح الدامي والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وعدّته تصعيدًا متعمدًا بهدف خلط الأوراق والأولويات بما يخدم أجندة "إسرائيل" الاستعمارية.

وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البت بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.