تصدرت ردود الفعل المؤيدة لخطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
- ارتياح فلسطيني: كلمة الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة خارطة طريق لمرحلة نضالية جديدة
- مليارات "حماس الإخوانية" في السودان.. غزة تعصف فقراً وحكم بكلفة صفرية
- اشتية يترأس اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية في الخليل ويشدد على توجيهات الرئيس بتلبية احتياجات المحافظة
- الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة
- الرئاسة العراقية: نرفض محاولات التطبيع مع إسرائيل
- رفضا لاعتقالهم الإداري: ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
- إعلاميون ومحللون عرب: خطاب الرئيس عباس وضع حدا لأكاذيب إسرائيل
- الجامعة العربية: خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة خارطة طريق لإنهاء الاحتلال
- 21 وفاة و1492 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1777 حالة تعافٍ
"الأيام":
- هيئات وفصائل ومؤسسات: خطاب الرئيس يمهد لمرحلة نضالية ووطنية مصيرية
- الحكومة العراقية: التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً
- الاحتلال يشن حملة دهم واقتحام في محافظات عدة تخللتها مواجهات عنيفة
- تظاهرة ضد الجريمة أمام منزلي وزير إسرائيلي بمشاركة أمهات ضحايا
- مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين إثر حادث سير في جنين
- الاحتلال يعتدي على عائلة في الخليل ويعتقل أحد أفرادها
- كورونا: 21 وفاة وتسجيل 1492 إصابة
- الشيخ يدعو السودان لتسليم أموال "حماس" المصادرة لفلسطين
- الاحتلال يفرج عن الأسيرة خالدة جرار اليوم
- مقتل سيدة وشاب بإطلاق نار في النقب
"القدس":
- مواجهات واعتقالات بالمزرعة الغربية وكوبر ومستوطنون يعربدون في حوسان والخليل
- ردود فعل محلية واسعة مؤيدة لخطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة
- الرئاسة العراقية: نرفض محاولات التطبيع مع إسرائيل
- نائبة أميركية تفصح عن أسباب بكائها خلال الموافقة على دعم "القبة الحديدية"
- 21 وفاة و1492 إصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة
- الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة
- الوسيط الألماني في صفقة شاليط يحذر من ضياع فرصة جديدة
- اشتية يترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الخليل