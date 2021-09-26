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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 26 سبتمبر 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدرت ردود الفعل المؤيدة لخطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- ارتياح فلسطيني: كلمة الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة خارطة طريق لمرحلة نضالية جديدة

- مليارات "حماس الإخوانية" في السودان.. غزة تعصف فقراً وحكم بكلفة صفرية

- اشتية يترأس اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية في الخليل ويشدد على توجيهات الرئيس بتلبية احتياجات المحافظة

- الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

- الرئاسة العراقية: نرفض محاولات التطبيع مع إسرائيل

- رفضا لاعتقالهم الإداري: ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

- إعلاميون ومحللون عرب: خطاب الرئيس عباس وضع حدا لأكاذيب إسرائيل

- الجامعة العربية: خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة خارطة طريق لإنهاء الاحتلال

- 21 وفاة و1492 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1777 حالة تعافٍ

"الأيام":

- هيئات وفصائل ومؤسسات: خطاب الرئيس يمهد لمرحلة نضالية ووطنية مصيرية

- الحكومة العراقية: التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً

- الاحتلال يشن حملة دهم واقتحام في محافظات عدة تخللتها مواجهات عنيفة

- تظاهرة ضد الجريمة أمام منزلي وزير إسرائيلي بمشاركة أمهات ضحايا

- مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين إثر حادث سير في جنين

- الاحتلال يعتدي على عائلة في الخليل ويعتقل أحد أفرادها

- كورونا: 21  وفاة وتسجيل 1492 إصابة

- الشيخ يدعو السودان لتسليم أموال "حماس" المصادرة لفلسطين

- الاحتلال يفرج عن الأسيرة خالدة جرار اليوم

- مقتل سيدة وشاب بإطلاق نار في النقب

"القدس":

- مواجهات واعتقالات بالمزرعة الغربية وكوبر ومستوطنون يعربدون في حوسان والخليل

- ردود فعل محلية واسعة مؤيدة لخطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

- الرئاسة العراقية: نرفض محاولات التطبيع مع إسرائيل

- نائبة أميركية تفصح عن أسباب بكائها خلال الموافقة على دعم "القبة الحديدية"

- 21 وفاة و1492 إصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة

- الكويت: لا استقرار في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

- الوسيط الألماني في صفقة شاليط يحذر من ضياع فرصة جديدة

- اشتية يترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الخليل

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