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امكانية لإطلاق صواريخ من قطاع غزة

4 شهداء باشتباكات مسلحة مع الاحتلال قرب القدس وجنين

الأحد 26 سبتمبر 2021 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 شهداء باشتباكات مسلحة مع الاحتلال قرب القدس وجنين



القدس المحتلة / سما /

اكد جيش الاحتلال صباح اليوم الاحد  انه  تم "تصفية" 4 فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الليلة، كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق  ضد نشطاء حمـاس نفذتها قوات اليمام ووحدة دفدوفان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انه  "توجد إمكانية لإطلاق صواريخ من قطاع غزة على خلفية ما يحدث في الضفة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات خاصة من الجيش قامت بتصفية 4 فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية فجر اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية، وذلك كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حمـاس نفذتها قوات "اليمام" ووحدة "دفدوفان".

وفي الساعات الأولى من الفجر، حاصرت قوات جيش الاحتلال منطقة عين عجب في بلدة بيت عنان قضاء القدس، وقام جنود الاحتلال بإطلاق بالقرب من العين.

وسمع دوي انفجار ضخم في محيط عين عجب، بينما قامت قوات الاحتلال بمداهمة بلدة بيت عنان، بينما وصلت تعزيزات عسكرية لقوات جيش الاحتلال إلى منطقة شمال غرب القدس.
 
ووفقا لإفادات شهود عيان، فإن الانفجارات التي سمع صوتها هي عبارة عن تفجير لهذا الكوخ الصغير المتواجد بالأراضي الزراعية شرقي بلدة بيت عنان.

وعلى مدار أكثر من 10 ساعات حلقت طائرات مسيرة في فوق سماء قرى شمال غرب القدس، خلال عملية خاصة لقوات الاحتلال في محيط عين عجب.

واندلعت مواجهات في بلدة بدو بعد الإعلان عن استشهاد شابين وإصابة ثالث في كوخ قريب من عين عجب شرقي بلدة بيت عنان.

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