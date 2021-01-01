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جيش الاحتلال يعتدي على عائلة في الخليل ويعتقل أحد أفرادها (فيديو)

السبت 25 سبتمبر 2021 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتدي على عائلة في الخليل ويعتقل أحد أفرادها (فيديو)



القدس المحتلة /سما/

 اعتدت قوة من جيش الإحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على عائلات الزرو التميمي، في منطقة جبل جالس، بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل، وقامت بإعتقال الشاب فرج شاكر الزرو التميمي 37 عاما ومن ثم تم اقتياده إلى جهات غير معلومة.

وكما تم الإعتداء على كل من راشد حامد الزرو التميمي، وحامد شاكر الزرو التميمي، وتسبب الإحتلال خلال ذلك بترويع النساء والأطفال.

جدير بالذكر أن عائلات التميمي في منطقة جبل جالس تشهد اعتداءات شبه يومية من المستوطنين وجيش الإحتلال، ويتم الإعتداء على مزروعاتهم وأغنامهم وممتلكاتهم في المنطقة، وادخلت والدتهم أكثر من مرة إثر اعتداءات ومداهمات جيش الإحتلال لمنازلهم.

#الاعتداءات الاسرائيلية #عائلات الزرو

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