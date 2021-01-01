غانتس : عباس أصدر إنذارًا وتسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء يوم السبت، إن "استمرار الرئيس محمود عباس في الدعوة إلى حل سياسي أمر جيد، لكنه أصدر إنذارا وتسلق شجرة يصعب النزول منها".

وأجرى غانتس اللقاء مع القناة "13" العبرية، تعقيبًا على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة متطرقًا لعدة قضايا.

وأضاف "من المهم أن ندرك أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الواقع هي تطوير الأمن وتطوير الاقتصاد وتقوية حكم الشعب الفلسطيني "السلطة الفلسطينية."

وبشأن خيار لقاء عباس مرة أخرى، قال غانتس: "إن "لقائي معه لأغراض أمنية لضمان الاستقرار على الأرض وسأفعل ذلك مرة أخرى كما يتطور لاحقا وإذا لزم الأمر".

وكان غانتس قد التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله نهاية شهر أغسطس الماضي.

الملف الإيراني

وتطرق وزير الجيش الإسرائيلي، إلى موضوع التهديد الإيراني والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاق نووي قائلًا: "أعتقد أنه من المهم أن نفهم أن القضية هي مسألة حنكة سياسية وليست سياسة صغيرة".

وتابع: "إسرائيل ولكننا كدولة بحاجة إلى التعهد وبذل الجهود لعدم التعامل مع هذه القضية بمفردنا - ولكن في شراكة دولية".

وأردف: "لقد التقيت مع كلا الجانبين من مجلس النواب الأمريكي ، وبالنظر إلى أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق أوسع ، آمل أن يتفهم الأمريكيون والأوروبيون أنه يجب أن تكون هناك خطة ب. "

وشدد غانتس، يجب العمل على ضمان أن إيران لن تصل إلى القدرة النووية العسكرية وللمنطقة ولإسرائيل هناك سبل لتحقيق ذلك.

القبة الحديدية

وأشار غانتس وفق القناة، إلى أن التصويت على تمويل القبة الحديدية في الكونجرس الأمريكي أمر يسعده، مضيفًا: "أنا سعيد لأنني حصلت على كتف دافئة، في النهاية ، تقدمت الأمور ولكن يجب أن نتذكر أن علاقتنا مع الولايات المتحدة تقوم على نظام مشترك للمصالح والقيم ".