تقرير: بينيت سيجتمع مع وزراء من الإمارات والبحرين والمغرب في نيويورك

القدس المحتلة / سما /

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، مساء اليوم السبت، نقلًا عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيلتقي خلال زيارته لنيويورك على هامش حضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزراء الدول العربية الموقعة على اتفاقيات إبراهيم "أبراهام" للسلام.

وسيتجه بينيت الليلة إلى نيويورك قبل خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين. وحتى اليوم، لم يلتق رئيس الوزراء الإسرائيلي بقيادات من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

وأضافت القناة العبرية أنه بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع عقد لقاء بين بينيت والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد خطابه يوم الإثنين، فيما لم يؤكد ديوان رئيس الوزراء هذه الأنباء.