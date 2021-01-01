منتخبنا النسوي يسقط بسباعية أمام تايلاند بتصفيات آسيا

رام الله / سما /

تغلب المنتخب التايلاندي على منتخبنا الوطني للسيدات بسباعية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على استاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند.

وتصدر منتخب تايلاند ترتيب هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، أمام ماليزيا التي احتلت المركز الثاني برصيد 3 نقاط، في حين بقي رصيد منتخبنا بدون نقاط.

وجاء تأهل تايلاند إلى النهائيات، حيث يصعد صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني بالتصفيات، لمرافقة منتخبات اليابان وأستراليا والصين التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية، إلى جانب الهند المضيفة.