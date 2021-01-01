  1. الرئيسية
  2. الرياضة

منتخبنا النسوي يسقط بسباعية أمام تايلاند بتصفيات آسيا

السبت 25 سبتمبر 2021 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا النسوي يسقط بسباعية أمام تايلاند بتصفيات آسيا



رام الله / سما /

تغلب المنتخب التايلاندي على منتخبنا الوطني للسيدات بسباعية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على استاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند.

وتصدر منتخب تايلاند ترتيب هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، أمام ماليزيا التي احتلت المركز الثاني برصيد 3 نقاط، في حين بقي رصيد منتخبنا بدون نقاط.

وجاء تأهل تايلاند إلى النهائيات، حيث يصعد صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني بالتصفيات، لمرافقة منتخبات اليابان وأستراليا والصين التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية، إلى جانب الهند المضيفة.

#المنتخب التايلاندي #المنتخب الوطني للسيدات

الأكثر قراءة اليوم

خبير عسكري إسرائيلي: هذا ما تطمح له حماس من صفقة التبادل مع إسرائيل..

هآرتس: "عندما تتوافق النجوم".. إجابة الوسيط الألماني عن سؤال حول “تبادل الأسرى”

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

لمصلحة يكشف المجلس العسكري بالسودان عن “مِليارات” حماس !! عبد الباري عطوان

حماس تناشد البرهان وقف مصادرة أعمال وشركات الفلسطينيين في السودان

حسين الشيخ يطالب السودان بتسليم الأموال التي صادرتها من حماس لدولة فلسطين

صحة غزة تصدر توضيحاً مهماً بشأن لقاح كورونا

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي: الأمريكيون يعتبروننا دولة محتلة.. وأصبحنا مسألة انقسام سياسي بين الحزبين

بعد مصادرتها أموال حماس.. أحمد مجدلاني يوجه رسالة للحكومة السودانية.. ويصف قرارها بـ"الحكيم"

"إسرائيل قلقة".. أكثر من 50% من قطع منظومة القبة الحديدية تصنّع في أميركا

نجل أول وزير خارجية لإسرائيل: "الدولة اليهودية ولدت بالخطيئة ومستقبلها أسود".

حماس

صحيفة تكشف تفاصيل العملية الأمنية السودانية ضد “ممتلكات” حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية