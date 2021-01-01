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الزراعة بغزة تُصدر توجيهات للمزارعين حول موسم قطف الزيتون

السبت 25 سبتمبر 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة تُصدر توجيهات للمزارعين حول موسم قطف الزيتون



غزة / سما /

أصدرت وزارة الزراعة بغزة، نصائح إرشادية للمزارعين حول موسم قطف الزيتون للعام الجاري 2021.

ودعت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، المزارعين إلى فرز ثمار الزيتون وفصلها عن الأوراق والشوائب، كذلك استبعاد الثمار المصابة بالآفات والخدوش.

وطالبت المزارعين بالتأكد عند استخدام السلالم في الأشجار العالية بأن يتم مراعاة ارتكازها على الأفرع السميكة حفاظاً على سلامة العاملين والأشجار.

وأشارت الزراعة إلى أن أفضل طريقة لقطف ثمار الزيتون هي الطرقة اليدوية "الحلب" للحفاظ على الثمار والأفرع الحديثة التي ستعطي إنتاج العام الأفضل.

ونصحت المزارعين بتجميع ثمار الزيتون أولاً بأول خلال القطف على قطعة من القماش أو الشادر في مكان مظلل وتعبئتها في صناديق بلاستيكية مهواة قبل الذهاب للمعصرة مع مراعاة التنسيق المسبق مع المعصرة.

كما دعت المزارعين لحماية ثمار الزيتون من الخدوش والتلوث بوضع فرش أرضي تحت الأشجار سواء من النايلون أو الشادر.

وأكدت الوزارة على ضرورة الاهتمام حين تعبئة زيت الزيتون بأن يكون داخل عبوات معتمة، ويفضل استخدام عبوات جديدة، مشيرة إلى أنه في حال استخدام عبوات مستخدمة من الموسم السابق يوصى بغسلها بالماء الساخن فقط دون استخدام المنظمات.

#وزارة الزراعة #قطاع غزة #موسم قطف الزيتون #نصائح إرشادية للمزارعين

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