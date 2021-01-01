قوى وأحزاب عراقية تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وتجرم التطبيع مع إسرائيل

بغداد /سما/

أكد مسؤولون وأحزاب وقوى سياسية عراقية، اليوم السبت، موقفها الثابت الداعم لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وشددت على رفضها للتطبيع مع إسرائيل، واعتبرته مساسا بثوابت الشعب العراقي.

الحكيم: نرفض مؤتمرات ودعوات التطبيع

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، رفضه لمؤتمرات ودعوات التطبيع.

وقال الحكيم في تغريدة على “تويتر”: “نستنكر ونرفض المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع إسرائيل والتي تعقد داخل العراق”.

وأضاف: إن “القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين الأولى، ولذلك نجدد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونضاله لاسترداد حقه المغتصب، وأن القضية الفلسطينية حق لا يسقط بالتقادم بل تزداد رسوخاً في ضمير الأجيال العربية والإسلامية.

تحالف الفتح: اجتماع التطبيع عمل إجرامي

وأكد تحالف الفتح رفضه القاطع وإدانته الشديدة لمحاولات المساس بثوابت الشعب العراقي في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة إسرائيل.

وقال التحالف في بيان صحفي، إن”عقد اجتماع في أربيل للتطبيع مع إسرائيل يعد عملا إجراميا وفقا للقانون العراقي النافذ، ويجب محاكمة كل الذين أعدوا وشاركوا فيه وإنزال أقصى العقوبات بحقهم”.

واضاف: “ندعو القضاء العراقي الوطني لملاحقة كل هؤلاء وتطبيق القانون النافذ، كما ندعو الشعب العراقي العظيم وجميع المؤسسات الرسمية والدينية والشعبية والعشائر العراقية الغيورة إلى نبذ هذه الفئة المجرمة والتبرؤ منها”.

وقال: “لن يكون لاسرائيل مكان في عراق الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، ونؤكد دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في التحرير وحق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

الحلبوسي: موقفنا الرافض للتطبيع لن يتغير

وأكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن للعراق موقفا تاريخيا ثابتا من القضية الفسطينية، وموقفنا الرافض لما يسمى (التطبيع) مع إسرائيل لن يتغير.

وقال الحلبوسي في تغريدة على “تويتر”: للعراق موقف تاريخي ثابت من القضية الفسطينية، وأن موقفنا الرافض لما يسمى (التطبيع) مع إسرائيل لن يتغير باجتماع ثلة من الأفاقين، الذين حاولوا عبثاً تشويه موقف العراق الحازم والحاسم والمشرف من القضية الفلسطينية”.

وأضاف:” لذلك يتطلب الأمر اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لإخراس هذه الأصوات النشاز ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بثوابتنا الوطنية وقضايا الأمة العادلة”.

الفياض: العراق لن يكون من المطبعين

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن الشعب العراقي لن يكون من المطبعين وسيبقى رافضاً الانحناء لإسرائيل.

وقال الفياض في بيان صحفي، إن “ما حصل في أربيل تجاوز لثوابت الشعب العراقي الذي يقف متوحدا لدعم الاخوة الفلسطينيين ورفض هيمنة إسرائيل وطغيانها.

وأضاف: “يجب على الجهات الرسمية المعنية اخذ دورها المطلوب تجاه هذه الممارسات كون طرح مفهوم التطبيع مرفوضا قانونيا ودستوريا”.

الأعرجي: الحكومة العراقية ترفض رفع شعار التطبيع مع إسرائيل

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن هناك تنسيقاً مع إقليم كردستان لمحاسبة أصحاب المشاريع المعادية.

وقال الأعرجي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): “نؤكد رفض الحكومة العراقية المطلق لرفع شعار التطبيع مع إسرائيل، والتنسيق مستمر مع الإقليم، لمحاسبة أصحاب المشاريع المعادية، وفقاً للقانون”، مشيراً الى أن “‏العراق مع الحق الفلسطيني في دولته المستقلة”.

ديوان الوقف السني يستنكر دعوات التطبيع

استنكر ديوان الوقف السني، دعوات التطبيع مع إسرائيل.

وقال الديوان في بيان صحفي، “نحن نستنكر هذه الدعوات المشؤومة التي تريد انخراط المجتمع العراقي ضمن مخطط الكيان الصهيوني”.

الكعبي يدعو إلى ملاحقة القائمين على مؤتمر التطبيع

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إلى ملاحقة القائمين والحاضرين في مؤتمر التطبيع.

وقال الكعبي في بيان صحفي: “موقفنا ثابت لمساندة القضية الفلسطينية والحق الكامل في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي”.

الصدر: العراق عصيٌّ على التطبيع

طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أربيل بمنع الاجتماعات التطبيعية، وأكد أن العراق عصيّ على التطبيع.

وقال الصدر في تغريدة له “إن على الحكومة تجريم واعتقال كل المجتمعين”.