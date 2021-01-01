"حماس": نقدر الموقف العراقي القيادي والشعبي الرافض للتطبيع

غزة / سما /

أعرب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، عن تقدير الحركة لموقف العراق تجاه القضية الفلسطينية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال: "نقدر الموقف العراقي القيادي والشعبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال وانحيازه الدائم للقضية الفلسطينية"، مضيفا أن "العراق كان على الدوام يقف إلى جانب القضية الفلسطينية ونضال شعبنا العادل ضد الاحتلال الصهيوني".

وأشاد قاسم بـ"العراقيين الذين قاتلوا إلى جانب شعبنا منذ حرب 1948 رفضا لإقامة الكيان الصهيوني"، داعيا دول المنطقة إلى "رفض التطبيع والوقوف الى جانب شعبنا وقضيته العادلة".

وكانت الرئاسة العراقية أكدت في وقت سابق من اليوم السبت موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل.

ويوم أمس الجمعة، عقد مؤتمر "السلام والاسترداد" بحضور شخصيات عشائرية في إقليم كردستان العراق، ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل.