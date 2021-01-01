تفاصيل اجتماع اشتيه مع قادة المؤسسة الأمنية ومدرائها في محافظة الخليل

الخليل / سما /

ترأس رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، اليوم السبت، اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية ومدرائها في محافظة الخليل، بحضور المحافظ اللواء جبرين البكري.

واطلع اشتية خلال الاجتماع الذي عقد في مقر محافظة الخليل، على الأوضاع الأمنية، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية وما تتعرض له المحافظة في ظل ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستوطنين، والاقتحامات للحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكد اشتية على توجيهات الرئيس محمود عباس بالوقوف على احتياجات المحافظة وتلبيتها، وعلى رأسها تعزيز صمود الموطنين وتوفير الأمن والأمان لهم ولممتلكاتهم، والحفاظ على السلم الأهلي.