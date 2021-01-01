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استثنى دولة واحدة.. تبون يقول إن الجزائر تتعرض لهجمات إلكترونية كبيرة من دول الجوار

السبت 25 سبتمبر 2021 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
استثنى دولة واحدة.. تبون يقول إن الجزائر تتعرض لهجمات إلكترونية كبيرة من دول الجوار



الجزائر /سما/

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن الجزائر تتعرض لهجمات من قبل 97 موقعا إلكترونيا في دول مجاورة.

وجاء تصريح تبون في كلمة خلال لقاء بين الحكومة ومحافظي المدن الجزائرية.

وأوضح تبون أن الجزائر "تتعرض لهجمات إلكترونية كبيرة من دول الجوار باستثناء دولة تونس الشقيقة".

وكان تبون قال في مارس المنصرم إن سلطات بلاده "أحصت 97 موقعا إلكترونيا مروجا للإشاعات من دول جارة"، مضيفا أن "مروجي الإشاعات الكاذبة لا يمتون بصلة لتعاليم ديننا".

ولفت تبون وقتها إلى أن الجزائر "تمتلك كل الإمكانيات والوسائل لمراقبة مختلف المواقع الإلكترونية المروجة للأكاذيب".

#عبد المجيد تبون #الجزائر

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