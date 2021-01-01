  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العراق.. "العشائر العربية" في المناطق المتنازع عليها تعلن البراءة من "شيوخ" دعوا للتطبيع

السبت 25 سبتمبر 2021 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق.. "العشائر العربية" في المناطق المتنازع عليها تعلن البراءة من "شيوخ" دعوا للتطبيع



بغداد /سما/

أعلنت "العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها" في العراق، اليوم السبت، البراءة من مؤتمر عقد أمس الجمعة في أربيل دعا للتطبيع مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم العشائر مزاحم الحويت في بيان صحفي: "نعلن براءتنا من المؤتمر الذي عقد في فندق ديفان في محافظة أربيل يوم أمس، الذي دعا إلى تطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل".

وأضاف، أن "هذه الشخصيات وعلى رأسهم الشيخ وسام الحردان لا يمثلوننا لا من بعيد ولا من قريب ولا يمثلون العرب السنة وعشائرها العربية الأصيلة".

وتابع: "ندعو الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، إلى فتح ملف تحقيق للوصول إلى الجهة التي قامت بتنظيم هذا المؤتمر الذي لايمثل الشعب العراقي بشكل عام والمكون السني بشكل خاص".

ويوم أمس، عقد مؤتمر "السلام والاسترداد" في إقليم كردستان العراق، ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل بحضور شخصيات عشائرية.

وقال رئيس صحوة العراق، وسام الحردان خلال المؤتمر، إن "العراق سبق العالم كله في بناء الإنسانية، ما الذي حدث، وما الذي خرب العراقيين وجعلهم ميليشيات وقتلة ودواعش، نحن نرفع راية السلام للعالم أجمع، ونحتضن كل رواده من أجل الإنسانية، وندعو إلى انضمام العراق لاتفاقيات إبراهيم الدولية".

#العراق #التطبيع مع اسرائيل #اسرائيل #محافظة أربيل

الأكثر قراءة اليوم

خبير عسكري إسرائيلي: هذا ما تطمح له حماس من صفقة التبادل مع إسرائيل..

هآرتس: "عندما تتوافق النجوم".. إجابة الوسيط الألماني عن سؤال حول “تبادل الأسرى”

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

لمصلحة يكشف المجلس العسكري بالسودان عن “مِليارات” حماس !! عبد الباري عطوان

حماس تناشد البرهان وقف مصادرة أعمال وشركات الفلسطينيين في السودان

صحة غزة تصدر توضيحاً مهماً بشأن لقاح كورونا

حسين الشيخ يطالب السودان بتسليم الأموال التي صادرتها من حماس لدولة فلسطين

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل قلقة".. أكثر من 50% من قطع منظومة القبة الحديدية تصنّع في أميركا

نجل أول وزير خارجية لإسرائيل: "الدولة اليهودية ولدت بالخطيئة ومستقبلها أسود".

حماس

صحيفة تكشف تفاصيل العملية الأمنية السودانية ضد “ممتلكات” حماس

العراق

الرئاسة العراقية في بيان لها تعلن موقفها من التطبيع مع إسرائيل... اليكم التفاصيل

وزارة التنمية بغزة تنشر رابط للاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية