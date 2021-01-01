ابو مرزوق: حسين الشيخ يصطاد في الماء العكر.. وهذا ما جرى في السودان

الدوحة /سما/

رد موسى أبو مرزوق نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج، عصر اليوم، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ حول مطالبته حكومة السودان بتسليم الأصول المصادرة من حركة "حماس إلى دولة فلسطين"

واتهم ابو مرزوق في تصريح له، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ بمحاولة الاصطياد في الماء العكر.

ووفق ابو مرزوق، "ما جرى في السودان هو صراع داخلي لاستجلاب التأييد الأمريكي للشق المدني في حكومة حمدوك في مواجهة العسكر"، مضيفا: "لعبة رخيصة استخدم فيها اسم الحركة افتراءً، ومطلوب من السودان تصحيح الموقف ورد الحقوق إلى أصحابها."





وفي وقت سابق، طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ دولة السودان أن تسلم الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها من حماس الى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين.

وأكد الشيخ أن الشعب الفلسطيني احوج ما يكون لهذه الاموال وتحديدا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم .

وكانت السلطات السودانية أعلنت عن مصادرة أموال وممتلكات وأصول قالت إنها تعود لحركة حماس على أراضيها.

وقالت وكالة رويترز أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا هاما لنشاطها، وتضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات.