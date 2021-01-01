مجدلاني: نعمل على إطلاق برنامج جديد لمكافحة الفقر وفق هذه الرؤية

رام الله / سما /

أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم السبت، أنه يجري العمل على إطلاق برنامج لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، تنفيذًا لمفهوم أقره مجلس الوزراء الفلسطيني العام الماضي.

وأوضح مجدلاني خلال الاجتماعات الفنية لإعداد إستراتيجية فلسطينية للقضاء على الفقر، والتي تعقد في الأردن، أنه سيتم بحث بعض القضايا التي من الممكن أن تشكل هيكل الاستراتيجية الفلسطينية، لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

وقال مجدلاني، إن الحكومة الفلسطينية تعمل لتعزيز صمود المواطنين من خلال توسيع نظام الحماية الاجتماعية بشكل أساسي، وإطلاق المخصصات الاجتماعية كأرضية للحماية الاجتماعية وبشكل خاص للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمساهمات، وإحياء العمل بقانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف، أن الحكومة اعتمدت مطلع كانون الثاني/ يناير العام الماضي، مفهوم الفقر متعدد الأبعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية، متضمنة أبعاده السبعة: المادي والذي يعتمد على أنماط الاستهلاك وفق مسح أنفاق واستهلاك الأسرة الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء، والتعليم، والصحة، والعمل، والسكن، والأمان، واستخدام الممتلكات والحرية الشخصية.

وأعرب مجدلاني عن أمله بالإسهام في الوصول إلى خارطة طريق عملية، من أجل إعداد استراتيجية فلسطينية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد بدولة فلسطين، وتبادل الخبرات والدعم الفني في هذا المجال.

وفي سياق منفصل، قال إن الإجراءات الإسرائيلية تعد أحد أهم مولدات الفقر والبطالة في فلسطين، من خلال قرصنة أموال وعائدات الضرائب الفلسطينية، وسيطرتها على الموارد والمعابر، والسياسات الاستيطانية التوسعية والحصار والإغلاق، وتقطيع أوصال الوطن من خلال الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة، والاستمرار في إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي والتحكم في حركة البضائع والمواد الخام من خلال السيطرة على المعابر.