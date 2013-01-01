  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركز فلسطين: 544 أسيرًا محكوم بالمؤبد ينتظرون صفقة وفاء الأحرار الثانية

السبت 25 سبتمبر 2021 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز فلسطين: 544 أسيرًا محكوم بالمؤبد ينتظرون صفقة وفاء الأحرار الثانية



غزة / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن (544) أسيراً في سجون الاحتلال يقضون أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة ينتظرون ان تتمكن المقاومة من تحريرهم في صفقة وفاء أحرار ثانية مقابل ما تملكه من أوراق قوة.

وقال مدير المركز رياض الأشقر، إن أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال ارتفعت خلال الست سنوات الماضية إثر اندلاع هبه القدس، حيث اعتقل الاحتلال العشرات ممن نفذوا عمليات طعن وإطلاق نار أدت لمقتل إسرائيليين لتصل اعدادهم الى (544) أسير، منهم العشرات من عمداء الأسرى الذين امضوا ما يزيد عن 20 عاماً خلف القضبان.

وأضاف أن كافة الأبواب أغلقت أمام الأسرى المحكومين بالمؤبد، وخاصه بعد تنصل الاحتلال من إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى بموجب الاتفاق الذي جرى عام 2013 بينه وبين السلطة الفلسطينية للإفراج عن كافة الاسرى القدامى، ولم يبقى أمامهم سوى انتظار صفقة تبادل مع المقاومة.

وتابع الأشقر أن الأسرى المحكومين بالمؤبد وكذلك أصحاب المحكوميات العالية يضعون ثقتهم بالمقاومة في قطاع غزة وارتفع الأمل لديهم باقتراب الحرية بعد حرب عام 2014 والتي أكدت في أعقابها بأنها تمتلك من أوراق القوة التي تجبر الاحتلال على تنفيذ صفقة تبادل مشرفة، ستكون أكبر بكثير من صفقة وفاء الأحرار الأولى.

وأشار الى أن فصائل المقاومة جميعها وفى مقدمتها حركة حماس أكدت في أكثر من مناسبة بأنها تضع قضية الأسرى على سلم الأولويات، وأنها لن تتوانى عن تنفيذ صفقة تبادل يتحرر بموجبها الأسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية والمرضى والأسيرات، وقبل ذلك إطلاق سراح الاسرى المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وعددهم 48 أسيراً.

واعتبر الأشقر أن تراجع الاحتلال عن ربط الإفراج عن جنوده المأسورين في غزة بالإعمار او تقديم تسهيلات اقتصادية خطوة جيدة على طريق التوصل الى إتمام صفقة، ولكن الامر يحتاج الى بعض الوقت حيث ان الاحتلال لا يزال يرفض دفع الثمن الذي تطلبه المقاومة لإتمام الصفقة ويحاول بكل الطرق الحصول على أسراه بأقل الأثمان.

وثمن موقف حركة حماس والتي شددت مؤخرا وعلى لسان عضو مكتبها السياسي زاهر جبارين على انها تتابع ببالغ الأهمية هذا الملف وأنها جاهزة لتنفيذ الصفقة وقدمت إطار واضح وصريح للوسطاء لإنجاز صفقة التبادل في حال موافقة الاحتلال واعتبر ان قضية الاسرى وطنية بامتياز ومن القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني.

وبين الأشقر أن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود سواء كانوا جنود او مستوطنين.

#مركز فلسطين لدراسات الأسرى #صفقة وفاء أحرار #المقاومة الفلسطينية #اسرائيل #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

خبير عسكري إسرائيلي: هذا ما تطمح له حماس من صفقة التبادل مع إسرائيل..

هآرتس: "عندما تتوافق النجوم".. إجابة الوسيط الألماني عن سؤال حول “تبادل الأسرى”

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

لمصلحة يكشف المجلس العسكري بالسودان عن “مِليارات” حماس !! عبد الباري عطوان

الرئيس يوجه رسالة لقادة اسرائيل: نحن على مفترقِ طرق وقَدْ طفحَ الكيل والوضعُ أصبحَ لا يُحتمل

صحة غزة تصدر توضيحاً مهماً بشأن لقاح كورونا

حماس تناشد البرهان وقف مصادرة أعمال وشركات الفلسطينيين في السودان

الأخبار الرئيسية

نجل أول وزير خارجية لإسرائيل: "الدولة اليهودية ولدت بالخطيئة ومستقبلها أسود".

حماس

صحيفة تكشف تفاصيل العملية الأمنية السودانية ضد “ممتلكات” حماس

العراق

الرئاسة العراقية في بيان لها تعلن موقفها من التطبيع مع إسرائيل... اليكم التفاصيل

وزارة التنمية بغزة تنشر رابط للاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

حسين الشيخ يطالب السودان بتسليم الأموال التي صادرتها من حماس لدولة فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية