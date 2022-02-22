شملت مكتبه.. بالأسماء: الرئيس يصدر ترقيات وتعيينات جديدة في وظائف عليا

رام الله / سما /

أصدر الرئيس محمود عباس 8 ترقيات لمسؤولين في عدة وزارات، بينها قرارين بترقية إلى مدير بدرجة (A)، نشرت في جريدة "الوقائع" الرسمية، في عددها لشهر أيلول/ سبتمبر الحالي،

في مرسوم قرار يحمل رقم (64) لعام 2021، قرر الرئيس محمود عباس تعيين آلاء عبد الحفيظ شعبان نوفل، مديراً عاماً في ديوان الرئاسة بدرجة (A4).

وقرر الرئيس محمود عباس، في مرسوم قرار يحمل رقم (62) لعام 2021، ترقية كمال عثمان إبراهيم العقابنة (كمال الشخرة) الموظف في وزارة الصحة، إلى وكيل مساعد بدرجة (A2).

وفي قرار رقم (55) لعام 2021، قرر الرئيس ترقية محمود شعبان مصطفى نوفل الموظف في وزارة المالية، إلى درجة (A1)، وتمديد خدمته لسنة واحدة ابتداء من 22.2.2022، استثناءً.

وقرر الرئيس ترقية ثروت لطفي مصطفى زيد الموظف في وزارة التربية والتعليم، إلى وكيل مساعد بدرجة (A2)، وعمر علي محمد سليمان الموظف في وزارة النقل والمواصلات، إلى مدير عام بدرجة (A3)، ومنال علي عبيد الدسوقي الموظفة في وزارة الاقتصاد الوطني، إلى مدير عام بدرجة (A3)، وأيمن فؤاد مصطفى إسماعيل الموظف في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إلى مدير عام بدرجة (A3)، وعلي إبراهيم أحمد الصاوي الموظف في وزارة العمل، إلى وكيل مساعد بدرجة (A2)، وعبد المنعم وحيد عبد المنعم وهدان رئيساً للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي بدرجة (A1)، وأحمد عبد عبد الله حمايل المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي/ وزارة الصحة، إلى درجة (A2).











