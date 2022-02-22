  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شملت مكتبه.. بالأسماء: الرئيس يصدر ترقيات وتعيينات جديدة في وظائف عليا

السبت 25 سبتمبر 2021 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
شملت مكتبه.. بالأسماء: الرئيس يصدر ترقيات وتعيينات جديدة في وظائف عليا



رام الله / سما /

 أصدر الرئيس محمود عباس 8 ترقيات لمسؤولين في عدة وزارات، بينها قرارين بترقية إلى مدير بدرجة (A)، نشرت في جريدة "الوقائع" الرسمية، في عددها لشهر أيلول/ سبتمبر الحالي،

في مرسوم قرار يحمل رقم (64) لعام 2021، قرر الرئيس محمود عباس تعيين آلاء عبد الحفيظ شعبان نوفل، مديراً عاماً في ديوان الرئاسة بدرجة (A4).

وقرر الرئيس محمود عباس، في مرسوم قرار يحمل رقم (62) لعام 2021، ترقية كمال عثمان إبراهيم العقابنة (كمال الشخرة) الموظف في وزارة الصحة، إلى وكيل مساعد بدرجة (A2).

وفي قرار رقم (55) لعام 2021، قرر الرئيس ترقية محمود شعبان مصطفى نوفل الموظف في وزارة المالية، إلى درجة (A1)، وتمديد خدمته لسنة واحدة ابتداء من 22.2.2022، استثناءً.

وقرر الرئيس ترقية ثروت لطفي مصطفى زيد الموظف في وزارة التربية والتعليم، إلى وكيل مساعد بدرجة (A2)، وعمر علي محمد سليمان الموظف في وزارة النقل والمواصلات، إلى مدير عام بدرجة (A3)، ومنال علي عبيد الدسوقي الموظفة في وزارة الاقتصاد الوطني، إلى مدير عام بدرجة (A3)، وأيمن فؤاد مصطفى إسماعيل الموظف في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إلى مدير عام بدرجة (A3)، وعلي إبراهيم أحمد الصاوي الموظف في وزارة العمل، إلى وكيل مساعد بدرجة (A2)، وعبد المنعم وحيد عبد المنعم وهدان رئيساً للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي بدرجة (A1)، وأحمد عبد عبد الله حمايل المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي/ وزارة الصحة، إلى درجة (A2).

1

11

111

#الرئيس عباس #ترقيات وتعيينات

الأكثر قراءة اليوم

خبير عسكري إسرائيلي: هذا ما تطمح له حماس من صفقة التبادل مع إسرائيل..

هآرتس: "عندما تتوافق النجوم".. إجابة الوسيط الألماني عن سؤال حول “تبادل الأسرى”

شاليط يكشف تفاصيل جديدة عن أيام أسره لدى المقاومة بغزة

لمصلحة يكشف المجلس العسكري بالسودان عن “مِليارات” حماس !! عبد الباري عطوان

الرئيس يوجه رسالة لقادة اسرائيل: نحن على مفترقِ طرق وقَدْ طفحَ الكيل والوضعُ أصبحَ لا يُحتمل

صحة غزة تصدر توضيحاً مهماً بشأن لقاح كورونا

حماس تناشد البرهان وقف مصادرة أعمال وشركات الفلسطينيين في السودان

الأخبار الرئيسية

نجل أول وزير خارجية لإسرائيل: "الدولة اليهودية ولدت بالخطيئة ومستقبلها أسود".

حماس

صحيفة تكشف تفاصيل العملية الأمنية السودانية ضد “ممتلكات” حماس

العراق

الرئاسة العراقية في بيان لها تعلن موقفها من التطبيع مع إسرائيل... اليكم التفاصيل

وزارة التنمية بغزة تنشر رابط للاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

حسين الشيخ يطالب السودان بتسليم الأموال التي صادرتها من حماس لدولة فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية