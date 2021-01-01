افتتاح سوق العنب والمنتجات النسوية الثالث في نابلس

نابلس / سما /

افتتح محافظ نابلس، اللواء ابراهيم رمضان، اليوم السبت، سوق العنب والمنتجات النسوية الثالث، وذلك بمشاركة وحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة عمر هاشم، ورئيس لجنة البلدية المهندس اياد خلف وعدد من اعضاء اللجنة.

واقيم السوق الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة بيت لحم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلس، والاغاثة الزراعية، ومديرية زراعة نابلس، ومجلس العنب الفلسطيني، وذلك في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.

وشارك في السوق عدد من المزارعين الذين عرضوا اصناف مختلفة من العنب المحلي كالدابوقي، والجندلي، والزيني، والحلواني، والبيتوني، والشامي، والبيروتي، إضافة الى قسم خاص بالمنتوجات الغذائية النسوية المرتبطة بالعنب كالزبيب، والملبن، والمربى، والخل، وورق الدوالي.