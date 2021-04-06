الاسير عياد الهريمي يتعرض لظروف قاسية في عزل “هشارون”

رام الله / سما /

تواصل إدارة سجن “هشارون”، عزل الأسير عياد جمال عياد الهريمي (28 عامًا)؛ من مدينة بيت لحم في ظروف قاسية، حيث تحتجزه في زنزانة تفتقر لادنى مقومات الادمية ، وتعامله معاملة سيئة.

وأفاد الأسير عياد الهريمي عبر رسالة وصلت “القدس” نسخةً عنها، أن إدارة مصلحة السجون قامت بنقله هو وباقي أسرى حركة الجهاد الإسلامي من سجن عوفر إلى سجون أخرى وذلك بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع خمسة منهم من أسرى الجهاد الإسلامي وواحد من أسرى حركة فتح.

وذكر الهريمي ، أنه محتجز حاليًا في سجن هشارون في زنزانة صغيرة مساحتها متر ونصف في متر ونصف، وغير صحية وليس بها نافذة ولا ساحة (فورة)، والحمام مكشوف وضيق، والطعام الذي يقدم من قبل إدارة السجن غير لائق لأن يقدم للبشر، هذا بالإضافة إلى المعاملة السيئة من قبل السجانين.

جدير بالذكر، أن الأسير عياد الهريمي ولد بتاريخ 08/03/1993 ؛ وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 06/04/2021 ، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.