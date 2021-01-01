منصور عباس يهاجم الحكومة الاسرائيلية.. لا تفي بالوعود التي قطعتها للعرب

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس حزب القائمة الموحدة "منصور عباس" أن الحكومة "على مفترق طرق" بينما فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الجمهور العربي بسبب الخوف من انتقاد اليمين.



وقال عباس، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الحكومة لا تفي بالوعود التي قطعتها تجاه الجمهور العربي عند تشكيل الإئتلاف .



وتابع: "لقد نسوا أن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو كان يتجول متفاخرًا بحجم الأموال التي حولها إلى الجمهور العربي".



وأضاف: "يلوح ظل نتنياهو على هذه الحكومة، لا يمكنك البقاء خائفًا إلى الأبد مما قد يقولونه في الليكود".